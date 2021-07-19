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В центре Гамалеи заявили о спаде волны заболеваемости коронавирусом

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад. Об этом заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын, передает ТАСС.

«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад», — сказал он.

По словам Лисицына, в Москве в течение нескольких дней также наблюдается устойчивый спад заболеваемости COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны коронавируса в России. По его словам, рост заболеваемости — лишь очередной всплеск. Специалист пояснил, что развитие пандемии коронавируса в стране завершится, когда с инфекцией, переболев либо сделав прививку, столкнутся 70 процентов населения.

За последние сутки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировали 5 982 766 заражений.

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