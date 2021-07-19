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Иммунолог отверг третью волну COVID-19 словами «это все просто всплески»

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Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»
Иммунолог Жемчугов заявил, что в России идет не третья волна COVID-19, а очередной всплеск

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны коронавируса в России. По его словам, рост заболеваемости в настоящее время является лишь очередным всплеском. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не считаю, что какие-то волны существуют, это все просто всплески. Процесс эпидемический или пандемический един, пока все не переболеют и не создастся иммунная прослойка», — подчеркнул эксперт.

Жемчугов пояснил, что развитие пандемии COVID-19 в России завершится, когда 70 процентов населения так или иначе столкнутся с инфекцией — переболеют или вакцинируются.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Он сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от COVID-19. Глава ВОЗ добавил, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

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