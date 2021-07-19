В России выявили 24 633 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 24 633 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 982 766. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 25 018 заражений COVID-19. Темп прироста составил 0,41 процент.

24 633 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (4007 случаев), Московской области (2504 случая) и Санкт-Петербурге (1938 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (27 случаев), Ненецком (15 случаев) и Чукотском (7 случаев) автономных округах.

За сутки умерли 719 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 149 138 летальных исходов.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 764, общий — 5 359 995.

