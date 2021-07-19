Мурашко заявил о развитии поражения легких при COVID-19 в два раза быстрее

Мурашко заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее

Поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. Об этом заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, теперь выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает через 3-4 дня, а не 6-7 дней, как это было раньше.

«Появились ряд новых симптомов, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», — отметил глава Минздрава.

Ранее Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от COVID-19. Он рекомендовал вызвать врача в случае, если после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов. Глава министерства здравоохранения добавил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но при этом каждый человек индивидуален.