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Мурашко заявил о развитии поражения легких при COVID-19 в два раза быстрее

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Мурашко заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее

Поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. Об этом заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, теперь выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает через 3-4 дня, а не 6-7 дней, как это было раньше.

«Появились ряд новых симптомов, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», — отметил глава Минздрава.

Ранее Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от COVID-19. Он рекомендовал вызвать врача в случае, если после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов. Глава министерства здравоохранения добавил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но при этом каждый человек индивидуален.

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