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Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от коронавируса

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Мурашко посоветовал вызвать врача, если температура держится более 36 часов после прививки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от коронавируса в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Мурашко посоветовал вызвать врача в случае, если после прививки от COVID-19 температура держится более 24-36 часов. Он добавил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но при этом каждый человек индивидуален.

В этой же беседе Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России, назвав ее крайне напряженной. Министр добавил, что хотя темпы распространения коронавируса немного замедлились, тем не менее наблюдается прирост числа заболевших.

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