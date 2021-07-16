Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от коронавируса в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Мурашко посоветовал вызвать врача в случае, если после прививки от COVID-19 температура держится более 24-36 часов. Он добавил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но при этом каждый человек индивидуален.

В этой же беседе Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России, назвав ее крайне напряженной. Министр добавил, что хотя темпы распространения коронавируса немного замедлились, тем не менее наблюдается прирост числа заболевших.