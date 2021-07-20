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Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

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Фото: ALEXEY MALGAVKO / Reuters

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По его словам, некоторые россияне получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию вакцинации не приходят. Эксперт отметил, что в таком случае у человека не сформируется достаточный иммунный ответ.

Люди лишь с одной дозой вакцины остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для заражения «дельта»-штаммом вируса, объяснил Аграновский. Он также добавил, что данный вариант коронавируса в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, так как она была разработана для противодействия штамму, который появился в Ухане.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у коронавируса появились новые симптомы, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления. По его словам, чаще всего проявляются симптомы, которые схожи с симптомами ангины. Кроме того, как отметил Мурашко, со временем вирус стал более контагиозным.

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