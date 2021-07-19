В Минздраве рассказали о новых симптомах коронавируса

Мурашко заявил, что у COVID-19 появились похожие на ангину и кишечные проявления симптомы

У коронавируса появились новые симптомы, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, чаще всего проявляются симптомы, которые схожи с симптомами ангины. Кроме того, как отметил Мурашко, со временем вирус стал более контагиозным.

Ранее он заявил, что в день вакцинации от COVID-19 не следует ходить в баню и употреблять алкоголь. Глава ведомства уточнил, что также после прививки нужно исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки. Он добавил, что в день вакцинации врачи советуют «лечебно-охранительный режим».