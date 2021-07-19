Мурашко озвучил ограничение после вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в день вакцинации не следует ходить в баню

В день вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и употреблять алкоголь. Такое ограничение озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

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Глава ведомства отметил, что также после прививки стоит исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки. Он добавил, что в день вакцинации врачи рекомендуют «лечебно-охранительный режим».

Кроме того, Мурашко пояснил, что, согласно рекомендации, нельзя употреблять алкоголь три дня до и после вакцинации. По его словам, выполнять такие требования особенно необходимо тем, у кого имеется нарушение сердечного ритма.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о развитии поражения легких при COVID-19 в два раза быстрее. По его словам, теперь выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает через три-четыре дня — раньше это происходило через шесть-семь дней.