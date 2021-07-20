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ВОЗ порекомендовала беременным и кормящим матерям привиться от коронавируса

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Фото: Unsplash

Беременность относится к состояниям здоровья, при которых повешен риск тяжелого течения коронавируса. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, в группе риска находятся беременные женщины старше 35 лет, а также женщины с сопутствующими заболеваниями. По имеющимся данным, опасность протекания тяжелого болезни у них выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Эксперты также отмечают, что коронавирус во время беременности может быть связан с повышенным риском преждевременных родов. Уточняется, что проведенные на беременных животных исследования не выявили каких-либо вредных эффектов вакцины от COVID-19 на здоровье женщины или плода. В этой связи беременным рекомендовано привиться.

В ВОЗ также отметили, что кормящие женщины могут продолжить грудное вскармливание после вакцинации. Кроме того, согласно первым данным, защита от вакцины в таком случае может передаваться от матери к ребенку.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов рассказал, что правильная вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре. Он уточнил, что прививку можно делать только после того, как все органы и системы ребенка будут заложены

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