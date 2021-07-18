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Россиянам рассказали о недопустимости алкогольного опьянения при вакцинации

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Фото: Михай Карауш / РИА Новости
В Депздраве Москвы объяснили недопустимость алкогольного опьянения при вакцинации

Алкогольное опьянение перед вакцинацией от COVID-19 недопустимо, так как пациент может находиться в остром состоянии, при котором прививка противопоказана. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Для того чтобы было можно вакцинировать пациента, чтобы врач допустил пациента до вакцинации, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно, и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса», — сказал он.

Тяжельников добавил, что лучше прийти на следующий день после употребления спиртного, чтобы самочувствие было нормальным.

Специалист уточнил, что делать прививку натощак тоже не стоит, иначе организм будет ослаблен.

Ранее россиянам рассказали, что вакцинироваться от коронавируса с высоким уровнем антител можно, так как в результате человек получит мощный иммунный ответ. По словам иммунолога Николая Крючкова, после прививки с высокими антителами не случится антитело-зависимое усиление инфекции, которое может случиться при низком уровне антител.

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