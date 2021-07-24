Вирусолог объяснил необходимость вакцинации для детей старше 14 лет

Прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть прежде всего необходима подросткам от 14 до 18 лет. Об этом заявил главный врач медцентра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков, передает ТАСС.

Врач пояснил, что у подростков в возрасте от 14 до 18 лет организм развит почти как взрослый. Поэтому вакцинация поможет защитить от COVID-19 их репродуктивные органы.

«У них [детей от 14 до 18 лет] уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их. Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины», — сказал Тимаков.

По его словам, «дельта»-штамм коронавируса гораздо чаще поражает несовершеннолетних, чем уханьский штамм. Вирусолог отметил, что в сентябре-октябре будут получены данные о том, насколько тяжело протекает COVID-19 у детей.

Кроме того, Тимаков заявил, что грудные дети сейчас болеют COVID-19 в 26 раз чаще, чем это было зимой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала катастрофические последствия COVID-19 среди детей. По данным ВОЗ, пандемия коронавируса привела к существенному снижению числа плановых вакцинаций среди детей в 2020 году. Это уже послужило причиной вспышек кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Неизвестно, какие последствия они будут иметь в будущем.