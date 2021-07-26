Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных за неделю заразившихся COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов. Так градоначальник оценил ситуацию с коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

«Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27 процентов выявляемость, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — сказал Собянин во время открытия городской поликлиники №9.

Также мэр поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом и выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью в Москве улучшится.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе вакцинации пенсионеров в Москве. По его словам, в городе привились около миллиона пожилых граждан. Он отметил, что сложных последствий у этой категории населения после прививки нет, они реже болеют, а смертность среди пенсионеров в разы меньше.