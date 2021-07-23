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Собянин рассказал о заболевших COVID-19 после вакцинации

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Фото: Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 1» о пациентах в Москве, которые заразились коронавирусом после прививки от COVID-19, передает РИА Новости.

По словам градоначальника, привитые от коронавируса заболевают в гораздо меньших количествах. У тех, кто все-таки заболел COVID-19 после вакцинации, течение болезни идет проще.

За минувшие сутки в России в Москве выявили 3425 случаев заразившихся коронавирусом. Это наибольший результат в сравнении с другими регионами

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Кроме того, он отметил, что не все регионы ответственно соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам.

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