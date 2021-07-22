В Минздраве опровергли информацию о пятикратном занижении статистики по COVID-19

В Министерстве здравоохранения России опровергли данные о том, что статистика заболеваемости коронавирусом в стране занижается в пять раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России COVID-19 якобы переболели более 29 миллионов граждан — это в пять раз больше официальных данных. Такие выводы журналисты сделали из сводок Минцифры — ведомство, по их данным, случайно рассекретило масштабы эпидемии, когда раздавало QR-коды.

В Минздраве заявили, что в реестре выданных QR-кодов на данный момент значится 39 миллионов записей. В ведомстве отметили, что они включают в себя не только переболевших коронавирусом россиян, но и больных пневмонией и вакцинированных. В министерстве назвали приведенные журналистами данные «не более чем фантазиями».

В Кремле также отреагировали на расследование в СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что заболеваемость коронавирусом в России как-то скрывается.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили о спаде волны заболеваемости коронавирусом. По словам ведущего специалиста центра Федора Лисицына, в Москве в течение нескольких дней также наблюдается устойчивый спад новых случаев COVID-19.