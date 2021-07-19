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Собянин оценил эпидемиологическую обстановку в Москве

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Мэр Москвы Собянин выразил надежду на улучшение эпидобстановки в ближайшие недели

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в ближайшие недели. Такое заявление он сделал в ходе открытия после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в столичном районе Западное Дегунино, пишет «Москва 24».

По словам градоначальника, за прошедшую неделю число новых заражений и госпитализаций в городе значительно снизилось.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», — отметил Собянин.

Ранее стало известно, что благодаря улучшению эпидемиологической обстановки московские власти смягчат ряд ограничений. В частности, с понедельника, 19 июля, жители и гости столицы могут посещать рестораны и кафе без QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или наличие свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом.

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