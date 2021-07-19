В Москве перестали действовать QR-коды для посещения ресторанов

В Москве вступил в силу указ Собянина об отмене QR-кодов для посещения ресторанов

В Москве с сегодняшнего дня, 19 июля, вступил в силу указ мэра столицы Сергея Собянина об отмене QR-кодов для посещения ресторанов.

Теперь фудкорты, расположенные в торговых центрах, а также точки общественного питания, можно будет посещать без QR-кодов. Кроме того, заведения будут работать не только на вынос и доставку. Однако организации, индивидуальные предприниматели могут самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов.

О соответствующем решении Собянин объявил 16 июля. Как заявил глава города, ситуация продолжает еще оставаться сложной, но, тем не менее, власти уже четвертую неделю видят улучшение основных показателей. Так, от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19, на треть снизилось количество госпитализаций.

Заведения общественного питания снова смогут работать с 23:00 до 06:00. При этом Собянин отметил, что Москва все еще остается в зоне риска по коронавирусу, поэтому нужно продолжать соблюдать санитарные требования.