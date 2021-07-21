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Песков прокомментировал сообщения о сокрытии данных о заболеваемости COVID-19

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о сокрытии данных о заболеваемости COVID-19. Его цитирует ТАСС в среду, 21 июля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии, когда раздавало QR-коды. Согласно расследованию ряда изданий, количество заболевших коронавирусом в стране в разы больше официальных данных.

В России за последние сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, выявили 23 704 новых случая коронавируса. Общее число зараженных с начала пандемии составило 6 030 240.

Последние недели в РФ сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Эксперты связывают это в том числе с распространением индийского штамма коронавируса, который считается более заразным и имеет короткий инкубационный период.

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