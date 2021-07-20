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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для части граждан

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Тувы, где введен локдаун, приняли решение об обязательной вакцинации для части граждан. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Людмила Салчак, передает РИА Новости.

Вакцинацию должны пройти не менее 60 процентов сотрудников медицинских и образовательных организаций, оздоровительных лагерей, сфер культуры, досуга, спорта, служащие, рабочие общественного транспорта, сферы обслуживания, торговли и общественного питания, цехов пищевой продукции, клиентских подразделений банков, парикмахерских, сферы туризма, МФЦ, почтовых отделений, ЖКХ и энергетики.

Кроме того, к данной категории граждан отнесли студентов и людей старше 65 лет.

Причиной такого решения властей стало ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе.

Ранее в Туве ввели локдаун из-за коронавируса. В регионе запретили передвижение граждан без производственной необходимости. Детям до 14 лет запрещено передвигаться без взрослых. Также в республике ужесточили контроль за соблюдением самоизоляции и мер защиты. Работу турагентств, организаций дополнительного образования, конференций и выставок, а также компаний, которые оказывают бытовые услуги, приостановили.

Также не работают салоны красоты, бани. Аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости не прекратили деятельность.

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