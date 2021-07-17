Эпидемиолог назвал два условия для введения карантина в российских регионах

Эпидемиолог Шунков назвал два условия для введения карантина в российских регионах

Карантин в российских регионах нужно вводить в условиях резкого увеличения смертности от коронавируса и появления новых штаммов с более тяжелыми формами течения заболевания. Эти условия назвал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью Ura.ru.

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По его словам, локдаун является крайней мерой профилактики COVID-19. Он добавил, что при введении карантина необходимо помнить, что люди не должны пересекаться между собой. В противном случае смысла от профилактики не будет, подчеркнул врач.

«Если вводить локдаун, то государство должно взять на себя финансовую ответственность в обеспечении граждан всем необходимым — продуктами питания, средствами личной гигиены», — отметил специалист.

В свою очередь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился с мнением эпидемиолога. Он уточнил, что для введения карантина должны быть очень серьезные предпосылки, например, угрожающая ситуация в регионах.

Ранее власти Тувы приняли решение о введении локдауна в регионе из-за распространения коронавируса. Согласно новым правилам, жителям разрешено передвигаться по улице только на работу или неотложным делам. Детям до 14 лет включительно запретили выходить на улицу без взрослых.