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В российском регионе ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Свердловской области из-за COVID-19 запретили мероприятия с участием более 500 человек

В Свердловской области региональный Роспотребнадзор ввел новые ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий. Теперь в них могут участвовать не более 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 12 июля в регионе коэффициент распространения коронавируса составил 1,24, а темп прироста заболеваемости за неделю — 31,2 процента, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Охват тестированием населения методом ПЦР — 431,7 на 100 тысяч населения. В настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек», — заявили в ведомстве.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 превышает 98 тысяч. Число выздоровевших пациентов выросло до 91 тысячи, а скончавшихся от осложнений в настоящий момент насчитывается больше четырех тысяч.

Ранее сообщалось, что в Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19. Власти также ужесточили работу заведений общественного питания. Теперь кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос и с доставкой. Новые ограничения коснулись и отделов ЗАГС — процедуры заключения браков должны быть передвинуты на более поздние сроки.

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