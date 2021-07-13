В российском регионе транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19

В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Власти также ужесточили работу заведений общественного питания: теперь они могут обслуживать клиентов только навынос и с доставкой. Новые ограничения коснулись и ЗАГСов: процедуры заключения браков должны быть передвинуты на более поздние сроки.

Комментируя сложившуюся в регионе ситуацию с распространением коронавируса, руководитель регионального оперштаба Александр Брокерт заявил, что местные жители проводят свадьбы и другие семейные торжества «за закрытыми дверями». Он назвал это «пиром во время чумы».

«В конечном итоге сейчас в одной больничной палате оказываются близкие родственники, дети и родители», — заявил Брокерт.

По данным на 13 июля, в России за последние сутки выявили 24 702 новых случая заражения COVID-19, 128 из них — в Туве. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 808 473 заражения.