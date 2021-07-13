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Россиян предупредили о «сосудистых катастрофах» при повторном COVID-19

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Волгоградские врачи предупредили россиян о «сосудистых катастрофах» при повторном COVID-19

Волгоградские врачи предупредили россиян о «сосудистых катастрофах» при повторном COVID-19. Такое заявление прозвучало на брифинге регионального Комитета здравоохранения, запись которого публикует в Instagram V1.ru

По словам медиков, в региональные больницы поступает все больше пациентов, которые уже болели в начале 2020 года и во второй раз заразились коронавирусом. При этом инфекция в таких случаях зачастую протекает тяжелее и вызывает серьезные осложнения.

«Возникают острые сосудистые катастрофы спустя продолжительное время после перенесенного заболевания», — заявил зампредседателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

Он отметил, что один раз перенесенное заболевание не дает гарантии, что человек не заразится снова, и призвал граждан вакцинироваться.

По данным на 13 июля в России за последние сутки выявлено 24 702 новых случая заражения COVID-19 в 85 регионах. 267 из них — в Волгоградской области. С стране за минувшие 24 часа зафиксировано 780 летальных исходов — это максимум с начала пандемии.

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