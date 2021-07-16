В российском регионе ввели локдаун из-за коронавируса

Власти Тувы приняли решение о введении локдауна в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Согласно новым правилам, действующим в регионе, жителям разрешено передвигаться по улице только на работу или неотложным делам. Детям до 14 лет включительно запретили выходить на улицу без взрослых.

Также будут закрыты все непродовольственные магазины, рынки, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские, бассейны и парки, а отелям и хостелам запрещено принимать гостей кроме тех, кто находится в командировках.

На подъездах к популярным озерам выставят контрольные посты, берега будут патрулировать полиция и росгвардейцы.

По данным местного Роспотребнадзора, с 14 июня с 14 июня недельные темпы прироста «сохраняются стабильно высокими» и составляют от 28,6 до 66 процентов. За последние сутки выявлен 191 новый случай заражения.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Туве по выходным не будет работать общественный транспорт, а кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос и с доставкой.