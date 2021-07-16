В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Российская система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности, это очевидный факт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в России. Его цитирует ТАСС.

«Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше — в ходе второй волны, через которую мы проходим, — идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун», — сказал он.

При это он отметил, что высокие показатели смертности в стране связаны, в том числе с низкой дисциплинированностью граждан в плане вакцинации. Другой фактор, по его словам, возросшая агрессивность самого вируса.

«Смертность увеличилась, вирус становится более агрессивным, более заразным. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия и существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней», — пояснил он.

За последние сутки в стране выявили 799 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Антирекорд по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Всего за последние 24 часа выявлено 25 704 новых случая COVID-19.