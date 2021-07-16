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Песков указал на низкую дисциплинированность россиян в плане вакцинации

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Фото: Валерий Чиркин / Коммерсантъ
Дмитрий Песков указал на низкую дисциплинированность россиян в плане вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на низкую дисциплинированность россиян в плане вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 июля.

По его словам, из-за этого вакцинация проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Соблюдение гражданами санитарных мер также оставляет желать лучшего, посетовал представитель Кремля.

«Пока в России не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что благодаря мобилизованности системы здравоохранения, новую волну пандемии удается проходить без существенных ограничений.

По последним данным Роспотребнадзора, в России от коронавируса привито уже более 28,6 миллиона человек.

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