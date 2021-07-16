Ученый раскрыл причину стремительного роста заболеваемости COVID-19 в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл причину стремительного роста заболеваемости коронавирусом в России за последние недели. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса», — считает он.

Как отметил специалист, каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. «Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — сказал он.

По мнению Горелова, уровень заболеваемости останется высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся. После этого начнется специализация, которая продлится примерно месяц или полтора. Затем начнется постепенное снижение заболеваемости.

1 июля российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Он может наступить в середине сентября. Ученые спрогнозировали, что число пациентов с коронавирусом в Москве может достигнуть примерно 225-280 тысяч.