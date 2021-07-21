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В России выявили 23 704 новых случая коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 030 240. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 23 770 заражений COVID-19.

23 704
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3254 случая), Московской области (2161 случай) и Санкт-Петербурге (1939 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (25 случаев), Чукотском (23 случая) и Ненецком (14 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 783 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировано 150 705 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 584, общий — 5 404 797.

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