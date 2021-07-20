Россия
 
Последние новости
В России отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым домой
Россиян подтолкнут к покупке электромобилей
Живущим в ДНР и ЛНР россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму
Беременная Эшли Грэм порадовала поклонников новыми фото
За пандемию в России выявлено более шести миллионов заболеваний COVID-19
Студентка из Конго умерла на улице российского города
Еще один московский аэропорт вернул курилки 
Широко используемое при коронавирусе лекарство оказалось неэффективным
Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах
Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 23 770 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 23 770 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 6 006 536. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 24 633 заражения. Темп прироста составил 0,40 процента.

23 770
случев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3188 случаев), Московской области (2478 случаев) и Санкт-Петербурге (1934 случая). Меньше всего — в Магаданской области (28 случаев), Ненецком (13 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономных округах.

За сутки скончались 784 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 149 922 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 218, общий — .5 382 213.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинирования
Эксперт оценил защиту «ЭпиВакКороны» от мутаций коронавируса
В России выявили 24 633 новых случая коронавируса