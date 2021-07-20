В России выявили 23 770 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 770 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 6 006 536. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 24 633 заражения. Темп прироста составил 0,40 процента.

23 770 случев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3188 случаев), Московской области (2478 случаев) и Санкт-Петербурге (1934 случая). Меньше всего — в Магаданской области (28 случаев), Ненецком (13 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономных округах.

За сутки скончались 784 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 149 922 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 218, общий — .5 382 213.