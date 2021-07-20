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Эксперт оценил защиту «ЭпиВакКороны» от мутаций коронавируса

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых оценил защиту российской вакцины «ЭпиВакКорона» от мутаций коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

«Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка», — объяснил эксперт. По его словам, это дает основание полагать, что вызванный вакциной иммунитет сможет предотвратить заболевание разными вариантами вируса.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, зарегистрированной в России для профилактики COVID-19. По состоянию на начало июля, прививку от коронавируса этим препаратом сделали более одного миллиона человек.

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