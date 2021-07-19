В России начались исследования новой вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) 19 июля начало проводить первые клинические исследования своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе агентства рассказали, что в исследованиях примут участие 200 человек. В конце июня были проведены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны безопасность, иммуногенность и протективность препарата.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — заявили в агентстве.

Вакцина разрабатывается по новой технологии. Ее цель — развитие клеточного иммунитета.

Всего в России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».