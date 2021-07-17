РФПИ раскрыл данные о длительности иммунитета после вакцинации «Спутником V»

РФПИ заявил, что долгосрочный иммунитет вырабатывается у 90 процентов привитых «Спутником V»

Долгосрочный иммунитет после вакцинации «Спутником V» появляется более чем у 90 процентов пациентов. Об этом в интервью ТАСС сообщил Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета, опубликованные в газете La Nacion.

Согласно этим данным, после вакцинации Спутником V формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. «Это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19», — сообщили в РФПИ.

В научно-техническом исследовательском совете также заявили, что лимфоциты, которые остаются после прививки и «запоминают» коронавирус, сохраняются в организме долгое время. По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэля Гольяна, при последующем столкновении с этим вирусом они быстро выработают антитела и «клетки-убийцы», которые уничтожат вирус.

Ранее научный журнал Nature подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса дает стопроцентную защиту от тяжелой формы COVID-19 и на 91,6 процента эффективна для предотвращения COVID-19.