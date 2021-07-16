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Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Владимир Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19

Президент Владимир Путин в ходе саммита АТЭС заявил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19. Его цитирует ТАСС в пятницу, 16 июля.

Путин сообщил, что Россия заключила контракты о выпуске 800 миллионов доз вакцин «Спутник V» и продолжает расширять локализацию производства в других странах. «Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире», — сказал российский лидер.

13 июля стало известно, что «Спутник V» будет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире Serum Institute of India. Ожидается, что индийское предприятие будет производить более 300 миллионов доз российского препарата ежегодно.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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