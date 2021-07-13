«Спутник V» начнет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» будет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире Serum Institute of India. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте препарата.

В настоящий момент Serum Institute of India (SII) уже выпускает препарат англо-шведской компании AstraZeneca и индийскую вакцину Соvovax. Ожидается, что индийское предприятие будет производить более 300 миллионов доз российского препарата ежегодно. Первая партия вакцины будет выпущена уже в сентябре.

Генеральный директор SII Адар Пунавалла рассказал, что институт планирует произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы. «Крайне важно, чтобы вакцина "Спутник", обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», — отметил он.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России и Индии, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения и регулятора Евросоюза уже осенью.

