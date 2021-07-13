Мир
 
Последние новости
Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским
Украина поставила России условие по транзиту газа
Число заражений «дельта»-штаммом выросло втрое в Турции
В Москве передумали сдавать заплесневелую квартиру
ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории
Уткин поддержал критику Дзюбы в адрес тренера-победителя Евро
Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с погибшими при пожаре
У «Северного потока-2» появился новый противник
Россияне разоблачили новый тип мошенничества 
Российский кардиолог назвал три причины инфаркта в 35 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

«Спутник V» начнет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
«Спутник V» начнет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире Serum Institute of India

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» будет выпускать крупнейший производитель вакцин в мире Serum Institute of India. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте препарата.

В настоящий момент Serum Institute of India (SII) уже выпускает препарат англо-шведской компании AstraZeneca и индийскую вакцину Соvovax. Ожидается, что индийское предприятие будет производить более 300 миллионов доз российского препарата ежегодно. Первая партия вакцины будет выпущена уже в сентябре.

Генеральный директор SII Адар Пунавалла рассказал, что институт планирует произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы. «Крайне важно, чтобы вакцина "Спутник", обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», — отметил он.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России и Индии, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения и регулятора Евросоюза уже осенью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки регистрации «Спутник V» в ЕС
Названы сроки одобрения «Спутник V» в ВОЗ
Сербия сравнила побочные эффекты от «Спутника V» с остальными вакцинами