Еще одна страна откроет границы для вакцинированных туристов

Еще одна страна станет доступной для путешествий — власти Канады заявили, что в скором времени планируют открыть границы для полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов, привитые путешественники из всех стран смогут приехать уже в начале сентября текущего года. Он добавил, что данное решение будет принято при сохранении положительной динамики вакцинации — в настоящее время привито более половины населения страны.

Однако список одобренных для въезда препаратов пока не уточняется — соответствующее решение правительства будет обнародовано на следующей неделе. Трюдо отметил, что в середине августа Канада может открыться для вакцинированных граждан США.

Ранее в июле стало известно об открытии Словении для российских туристов. Для въезда в страну понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до путешествия. Также при пересечении границы можно предъявить антиген-тест не старше 48 часов, справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации любым препаратом, в том числе «Спутником V».

