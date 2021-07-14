Популярная европейская страна откроет границы для российских туристов

Власти Словении решили открыть границу для российских туристов, а также отменить обязательный карантин по прибытии. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Для въезда в популярную европейскую страну понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Также турист может предъявить антиген-тест не старше 48 часов, справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации любым препаратом, в том числе «Спутник V».

В случае непредоставления одного из указанных документов въезжающий будет обязан пройти десятидневный карантин. Если турист не сможет найти место для самоизоляции, ему будет отказано во въезде.

Отмечается, что постановление носит временный характер и будет действовать с 15 по 23 июля 2021 года. Словения также отказалась от деления стран на цветовые категории. До этого Россия находилась в «красном списке» государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее, 3 июля, Словения закрыла границы для иностранцев, прибывающих из стран «красного списка», куда входит и Россия. Ограничения на посещение европейской страны должны были затрагивать всех граждан без словенского вида на жительство, в том числе и вакцинированных.