Словения закроет границы для россиян

Власти Словении с 3 июля закроют границы для иностранцев, прибывающих из «красного списка» стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, куда входит и Россия. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Так, новые ограничения на посещение европейской страны затронут всех граждан без словенского вида на жительство, в том числе и вакцинированных. Уточняется, что прилетающих из государств «красного списка» жителей Словении и обладателей ВНЖ обяжут пройти десятидневный карантин по прибытии.

Кроме того, известно, что к списку территорий с тяжелой эпидемиологической ситуацией относятся более 40 государств, включая Россию, Турцию, Ирландию, Аргентину, Бразилию и Великобританию.

Ранее в июне Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране. Минздрав страны подчеркнул, что, несмотря на это, некоторые ограничения продолжат действовать.

12 февраля правительство Словении сообщило об открытии в тестовом режиме границ для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Так, туристы могли въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до поездки. При этом тест должен быть сделан в одной из лабораторий, одобренных словенским Минздравом.