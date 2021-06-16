Европейская страна объявила об окончании эпидемии коронавируса

Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня. Минздрав подчеркнул, что, несмотря на это, некоторые ограничения продолжат действовать, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за последние сутки в европейской стране было выявлено 112 случаев заражения COVID-19, также было зарегистрировано две смерти от инфекции. В госпиталях находится 122 пациента, 40 из которых — в отделениях интенсивной терапии. Один компонент вакцины получили более 769 тысяч человек, а свыше 551 тысячи — полностью провакцинировались. Всего же население Словении насчитывает два миллиона человек.

«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — цитирует агентства главу минздрава Янеза Поклукара. В Словении по-прежнему сохраняется требование носить маски в помещении, соблюдать социальную дистанцию, не допускать превышения допустимого числа людей в помещении.

Ранее руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи предрекла годы ношения масок и соблюдения дистанции. По словам эпидемиолога, эти меры также не оказывают негативного влияния на экономику, в отличие от более жестких ограничений вроде локдаунов.