ВОЗ назвала сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Такие сроки назвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью немецкому изданию Welt.

Клюге предположил, что на протяжении 2021 года пандемия не отступит, но ситуация станет более предсказуемой и управляемой. Предшествующий 2020 год представитель ВОЗ описал как «terra incognita, научную и политическую тьму». Клюге подчеркнул, что год спустя человечество знает гораздо больше о коронавирусе, у нас появились инструменты для борьбы с ним, включая диагностику и вакцины.

«Однако в моей работе важно уметь планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года», — заявил глава европейского бюро ВОЗ. Он предупредил, что это не значит, что вирус полностью исчезнет.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых сейчас мер «недостаточно для прекращения пандемии». При этом миллиардер отметил, что появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год.