Канада ограничила полеты в две страны из-за угрозы распространения коронавируса

Канада ограничивает авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за угрозы распространения коронавируса в этих двух странах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом полеты из этих двух стран будут прекращены на 30-дневный период — отменяются все коммерческие и частные пассажирские рейсы. Тем не менее грузовое авиасообщение не будет ограничено.

По последним данным, 22 апреля в Индии зарегистрировано более 314 тысяч случаев заражения COVID-19.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).