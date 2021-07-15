В Крыму задумались о введении обязательной вакцинации для туристов

В Крыму задумались о введении обязательной вакцинации и ПЦР-тестирования для туристов

Власти Крыма задумались о введении обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестировании для туристов, приезжающих на отдых в регион. Об этом заявил заместитель здравоохранения республики Антон Лясковский. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

На вопрос ведущего, планируется ли в регионе введение более жестких коронавирусных ограничений по аналогии с мерами, принятыми в Краснодарском крае, чиновник ответил, что это «возможно».

Лясковский добавил, что приезжающие на полуостров туристы могут пройти вакцинацию любым российским препаратом — «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» или «Спутником V».

Ранее в июле жители Крыма попросили ввести ограничения для туристов, обеспокоившись ростом числа заболевших COVID-19. При этом крымчане утверждают, что в отличие от других регионов, на полуострове нет никаких ограничительных мер. В частности, отмечалось несоблюдение отдыхающими социальной дистанции.