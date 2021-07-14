Жители Крыма попросили ввести ограничения для туристов

Жители Крыма попросили главу региона Сергея Аксенова ужесточить требования по приему туристов. Об этом пишут «Известия».

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Издание ссылается на страницу Аксенова в соцсети «ВКонтакте», на которой пользователи указывают на рост числа заболевших COVID-19. При этом, утверждают они, в отличие от других регионов, в Крыму нет никаких ограничительных мер. В частности, жители говорят о несоблюдении отдыхающими социальной дистанции, а самые радикально настроенные предлагают вообще закрыть территорию полуострова.

Ранее в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших COVID-19. В понедельник, 12 июля, в регионе выявили 371 случай коронавируса.

Глава республики Сергей Аксенов также обратился к отдыхающим в регионе с одной просьбой. Он призвал всех туристов придерживаться требований Роспотребнадзора. По словам главы Крыма, необходимо пользоваться средствами дезинфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.