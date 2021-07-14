Эксперты оценили влияние новых ограничений в Крыму на отдых россиян

Эксперты оценили влияние новых коронавирусных ограничений, введенных в Крыму, на туристический спрос к региону. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в шести регионах Крыма были введены дополнительные коронавирусные ограничения — в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. С 13 июля запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий — дискотек, караоке-клубов, концертов и театральных представлений. Кроме того, точки общественного питания будут работать только навынос и на доставку.

Эксперты отмечают, что данные ограничения незначительно затронут отдых туристов, так как большинство из них предпочитают проводить время на пляжах или в отелях. Однако неясной остается ситуация с работой аквапарков и аттракционов, работа которых попадает под действие новых правил.

Тем не менее, специалисты зафиксировали общее снижение спроса в Крым. При этом спад бронирований наблюдается только во второй половине июля — в августе, по их мнению, загрузка стабильная. Однако это не касается ситуации в Севастополе, где действует запрет на размещение в отелях туристов без ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании. Эксперты отметили, что новых бронирований в гостиницах города практически нет.

Ранее в июле жители Крыма попросили главу региона Сергея Аксенова ужесточить требования по приему туристов. Так, крымчане заявили о несоблюдении отдыхающими социальной дистанции, а самые радикально настроенные предложили вообще закрыть территорию полуострова.

