В России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинирования

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом сообщает RT.

Он направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко, в котором указал, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин». Особо он отметил «обескураживающие» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы. Все это привело к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках.

Петров считает, что подобные деяния должны подпадать под статью Уголовного кодекса.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса России подпадает покупка поддельных сертификатов о вакцинации. По его словам, уголовная ответственность может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Эксперт также напомнил о статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В зависимости от последствий в качестве наказания может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы. При этом, если совершение преступления по неосторожности повлекло смерть человека, то виновному грозит до пяти лет тюрьмы, отметил Соловьев.

В июне сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что за подделку сертификата о пройденной вакцинации против коронавируса необходимо сажать в тюрьму на три года, как и за подделку паспорта.