Оценено влияние QR-кодов на рестораны Москвы

Три недели действия системы QR-кодов в Москве заметно уменьшили количество посетителей в кафе и ресторанах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбериндекса», предоставленное в ответ на запрос издания.

За время действия указа мэра Москвы с 28 июня по 18 июля число клиентов в местах общественного питания снизилось на 40 процентов по сравнению с тремя предыдущими неделями с 7 по 27 июня и более чем на 20 процентов, чем за аналогичный период 2020 года.

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Также эксперты зафиксировали снижение среднего чека на четыре процента, до 437 рублей, по сравнению с периодом 7-27 июня. Если сравнивать с аналогичным отрезком прошлого года, то размер чека упал на 11 процентов.

Рестораны без веранд в Москве лишились за время ограничений до 85 процентов выручки, говорил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Столичные власти принимали решение запретить ресторанам и кафе обслуживать посетителей в зале без QR-кода о вакцинации из-за резкого роста числа заболевших. Мэр Сергей Собянин объяснил выбор такого способа подтверждать прививку тем, что электронный документ эффективнее бумажных сертификатов, которые продает «жулье» в интернете.

За последние несколько дней в России отмечается снижение числа заболевших COVID-19. 21 июля сообщалось о 23 704 новых случаях коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших за последние сутки зафиксировано в Москве (3254 случая), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1939).