Система QR-кодов лишила московские рестораны до 85 процентов выручки

В Минпромторге оценили потери ресторанов без веранд в Москве в 60-85 процентов выручки

За время действия системы QR-кодов рестораны без веранд в Москве лишились до 85 процентов выручки, пишет ТАСС со ссылкой на заявление статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

«В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60 до 85 процентов, в то время как выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших "на вынос", даже немного прибавила по отношению к периоду до введения кодов для посетителей», — передала слова Евтухова пресс-служба.

По его мнению, сейчас власти столицы во взаимодействии с правительством приняли взвешенное решение, основываясь на показателях вакцинации в Москве и Подмосковье. В Минпромторге, уточнил Евтухов, также работали с отраслью — встречались с рестораторами для анализа ситуации, анализировали падение выручки вместе с Федеральной налоговой службой и мэрией Москвы.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В дальнейшем правительству, надеется замминистра, «удастся избежать серьезных ограничений работы общепита в регионах и отрасль продолжит работать и восстанавливаться после ковидных закрытий». В январе-мае оборот общепита в стране в целом вырос на 24 процента на годовом уровне, но это все еще меньше показателей докризисного 2019 года.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля горожане смогут ходить в рестораны и кафе без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, недавно перенесенный коронавирус или отрицательный ПЦР-тест. Ресторанам также разрешили работать по ночам. Решение, как объяснил градоначальник, принято по результатам вакцинации населения.

Систему, по которой вход в рестораны был возможен только по QR-коду, ввели в Москве 28 июня, при этом летние веранды продолжали работу. Правила действовали в городе меньше месяца.