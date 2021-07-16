Московским ресторанам разрешат работать по ночам

В Москве ресторанам разрешат работать по ночам с 19 июля

Власти Москвы с понедельника, 19 июля, разрешат кафе и ресторанам работать ночью. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте столичного правительства.

В документе уточняется, что запрет на работу с 23:00 до 6:00 будет снят для тех заведений общепита, которые соблюдают коронавирусные меры.

При условии соблюдения мер профилактики в Москве также разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах и барах и посещать детские игровые комнаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене системы QR-кодов в столичных кафе и ресторанах с 19 июля. По его словам, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю. Вслед за Москвой об отмене системы QR-кодов в заведениях общепита объявили власти Подмосковья.