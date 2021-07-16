Россия
 
Последние новости
Кремль оценил решение Собянина отменить QR-коды
Раскрыт способ отсрочить смертельно опасное заболевание
Еще одна страна откроет границы для вакцинированных туристов
Москву накроют пятнистые дожди 
Гитлера лишили звания почетного гражданина немецкого города
Зарезавшая мужа россиянка сняла видео и покончила с собой
Украинцев привлекут к защите суверенитета от внешней агрессии
Российский судья Карасев объяснил отказ преклонять колено перед матчами Евро
В Китае введут ограничения для невакцинированных людей
Соловьев отреагировал на подарки от украинского журналиста Гордона
Новости партнеров
Прослушать новость

Московским ресторанам разрешат работать по ночам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве ресторанам разрешат работать по ночам с 19 июля

Власти Москвы с понедельника, 19 июля, разрешат кафе и ресторанам работать ночью. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте столичного правительства.

В документе уточняется, что запрет на работу с 23:00 до 6:00 будет снят для тех заведений общепита, которые соблюдают коронавирусные меры.

При условии соблюдения мер профилактики в Москве также разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах и барах и посещать детские игровые комнаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене системы QR-кодов в столичных кафе и ресторанах с 19 июля. По его словам, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю. Вслед за Москвой об отмене системы QR-кодов в заведениях общепита объявили власти Подмосковья.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подмосковье вслед за Москвой отменит QR-коды в кафе и ресторанах
Собянин заявил о двух миллионах привившихся от коронавируса москвичей
В кафе и ресторанах Москвы отменили систему QR-кодов