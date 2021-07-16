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Подмосковье вслед за Москвой отменит QR-коды в кафе и ресторанах

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
В Подмосковье отменят QR-коды на посещение кафе и ресторанов

В Подмосковье вслед за Москвой отменят обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Такое решение принял губернатор области Андрей Воробьев, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны», — написал губернатор.

Детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки, ночные клубы и парки также можно будет посещать без предъявления QR-кодов.

Усиление ограничений по коронавирусу произошло в Московской области 28 июня. Кроме организаций общепита меры коснулись также ночных клубов, парков и такси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с понедельника, 19 июля, отменят систему OR-кодов в столичных кафе и ресторанах. Он подчеркнул, что отмена QR-кодов не прекращает действие остальных ограничений.

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