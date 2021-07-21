Число летальных исходов из-за COVID-19 в России превысило 150 тысяч за всю пандемию коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Уточняется, что общее число умерших в стране достигло 150 705 человек. За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 783 пациента.

За последние 24 часа в стране выявили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число с начала пандемии составило 6 030 240. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3254 случая), Московской области (2161 случай) и Санкт-Петербурге (1939 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (25 случаев), Чукотском (23 случая) и Ненецком (14 случаев) автономном округах.

Антирекорд смертности в России был зафиксирован 16 июля — 799 летальных исходов за сутки, он фиксировался в стране четвертый день подряд.