Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, ни одна из стран не застрахована от более опасных штаммов COVID-19. Эпидемиологическую обстановку оценил президент России Владимир Путин на неформальной онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

«Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что в России последствия от пандемии в целом преодолены, экономика восстановилась.

За последние сутки в стране выявили 799 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Антирекорд по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Всего за последние 24 часа выявлено 25 704 новых случая COVID-19.

