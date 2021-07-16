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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин назвал эпидемиологическую ситуацию в мире по-прежнему сложной

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, ни одна из стран не застрахована от более опасных штаммов COVID-19. Эпидемиологическую обстановку оценил президент России Владимир Путин на неформальной онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

«Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что в России последствия от пандемии в целом преодолены, экономика восстановилась.

За последние сутки в стране выявили 799 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Антирекорд по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Всего за последние 24 часа выявлено 25 704 новых случая COVID-19.

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