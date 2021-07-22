Россия
 
Последние новости
На Украине суд обязал открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Талибы взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы
Турист изнасиловал девушку-подростка на популярном многолюдном пляже посреди дня
Выглядящий в два раза младше своего возраста бодибилдер раскрыл секрет молодости
Меркель заявила о важности «Северного потока-2» для Украины
Песков оценил открытость данных о пандемии коронавируса в России
Фото мужчины со спины на фоне Кремля смутило москвичей 
Глава UFC рассказал о будущем Махачева
В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» заявили об эффективности всех российских вакцин от мутаций COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Все российские вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Об этом заявил руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов. Его слова приводит ТАСС.

Ученый выразил уверенность в том, что в настоящий момент все зарегистрированные в России препараты от COVID-19 «защищают от известных вариантов, но расслабляться нельзя».

Ранее специалисты научного центра сообщали, что широкое распространение на территории страны получил «дельта»-вариант, а также есть несколько случаев обнаружения «гамма»-варианта. Штаммы же «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружены.

По словам Александра Семенова, достаточно эффективным инструментами для предотвращения появления новых штаммов является вакцинация населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили бразильский штамм коронавируса
В «Векторе» назвали условие снижения вероятности появления новых штаммов COVID-19
Биолог назвала причину мутации коронавируса