В «Векторе» заявили об эффективности всех российских вакцин от мутаций COVID-19

Все российские вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Об этом заявил руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов. Его слова приводит ТАСС.

Ученый выразил уверенность в том, что в настоящий момент все зарегистрированные в России препараты от COVID-19 «защищают от известных вариантов, но расслабляться нельзя».

Ранее специалисты научного центра сообщали, что широкое распространение на территории страны получил «дельта»-вариант, а также есть несколько случаев обнаружения «гамма»-варианта. Штаммы же «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружены.

По словам Александра Семенова, достаточно эффективным инструментами для предотвращения появления новых штаммов является вакцинация населения.